Средняя продолжительность жизни в Москве на шесть лет выше, чем по России

Фото: M24.ru

Средняя продолжительность жизни в Москве на шесть лет выше, чем в целом по стране. На данный момент она увеличилась до 77 лет, сообщил на заседании президиума правительства глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"При этом показатель смертности значительно ниже среднероссийского уровня - это 9,7 на одну тысячу населения", – приводит слова Хрипуна корреспондент M24.ru.

Отметим, средняя продолжительность жизни в столице за прошлый год составил 76,7 лет, а в целом по России – 70,8 лет.

Ранее внештатный специалист по медицинской профилактике столичного департамента здравоохранения Нана Погосова сообщила, что Москве один из самых низких показателей смертности по стране. Скорая помощь в городе приезжает по вызову, в среднем, в течение 12 минут.

Больше половины смертей в столице (55 процентов) происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Как отметил главный внештатный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Александр Шпектор, за два года смертность от инфаркта миокарда сократилось с 16 процентов до 9,5 процента.

"Количество больных с острым инфарктом миокарда, которым проводится неотложное стентирование, было 33 процента, а сейчас 77 процентов", – отметил Шпектор. Он добавил, что в Москве сейчас работает 21 кардиологический центр. Кроме того, в столице при поликлиниках открыто 47 центров здоровья для взрослых и 16 – для детей.

В среднем по России средняя продолжительность жизни сейчас превышает 71 год. По словам вице-премьера правительства России Ольги Голодец, в стране сохраняется устойчивая динамика по снижению смертности.

По данным Росстата, с января по ноябрь 2014 года в России умерло около 1,7 миллиона человек. От сердечно-сосудистых заболеваний за это время умерло на 69 тысяч человек меньше, чем в тот же период 2013 года. На 1,5 тысячи человек сократилась смертность от онкологических заболеваний.