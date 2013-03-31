Форма поиска по сайту

31 марта 2013, 14:54

Общество

Валерия Золотухина похоронят 5 апреля

Валерий Золотухин. Фото: ИТАР-ТАСС

Валерия Золотухина похоронят 5 апреля на его родине, в селе Быстрый Исток Алтайского края, на территории построенного им храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Решение об увековечении памяти артиста на его родине будет принято после завершения траурных мероприятий.

Однако из неофициальных источников ИТАР-ТАСС стало известно, что его именем может быть назван Государственный молодежный театр Алтая и ряд других объектов культуры Алтайского края.

Напомним, артист скончался 30 марта утром на 72 году жизни в столичном Институте рентгено-радиологии. Последние годы Золотухин страдал от онкологического заболевания и болезни Альцгеймера.

Во вторник в Театре на Таганке, где актер работал долгое время, состоится гражданская панихида.

утраты похороны Валерий Золотухин

