Панихида по Валерию Золотухину пройдет 2 апреля

Прощание с Валерием Золотухиным пройдет 2 апреля в Театре на Таганке

Гражданская панихида по актеру Валерию Золотухину состоится во вторник, 2 апреля, в Театре на Таганке.

Похоронят актера в его родном селе Быстрый Исток в Алтайском крае, рядом с построенной им церковью, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Как ранее писал M24.ru, Валерий Золотухин умер в столичном Институте рентгено-радиологии в возрасте 71 года. Последние годы артист страдал от онкологического заболевания и болезни Альцгеймера.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнование родным и близким артиста.