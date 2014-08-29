Скончался продюсер группы "Лицей" Алексей Макаревич

Алексей Макаревич. Фото: voskresenie.ru

Скончался продюсер группы "Лицей", экс-гитарист группы "Воскресенье" Алексей Макаревич, двоюродный брат Андрея. Об этом в своем профиле Twitter сообщил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Умер Алексей Макаревич, продюсер группы "Лицей", двоюродный брат Андрея. R.I.P. — Alexey Venediktov (@aavst) 29 августа 2014

Алексей Макаревич родился 13 ноября 1954 года. Алексей закончил МАРХИ по специальности "архитектор". В 1970-х годах Алексей участвовал в группе "Опасная Зона", в 1976-м году переименованной в "Кузнецкий Мост".

1979 по 1980 год Алексей Макаревич играл в группе "Воскресение". В 1994 году ненадолго возвращался в группу. В 1991 году была основана группа "Лицей", сам Алексей стал продюсером, автором песен, стилистом и художником по костюмам.

Стоит отметить, что Алексей Макаревич - автор многих песен "Лицея", в том числе автор слов и музыки главного хита "Осень".