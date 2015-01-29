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Общество

29 января 2015, 15:23

Литературный критик Клариса Пульсон - о писательнице Колин Маккалоу

утраты кончины Клариса Пульсон Колин Маккалоу

Колин Маккалоу

29 января не стало австралийской писательницы Колин Маккалоу, автора знаменитого на весь мир романа "Поющие в терновнике". Книжный обозреватель и литературный критик Клариса Пульсон рассказала корреспонденту M24.ru о том, как женский роман превратился в одну из самых знаковых книг XX века.

"Даже если не любить этот жанр - который мы условно можем назвать женским романом - и не принимать его, нельзя отрицать важность "Поющих в терновнике". Это вещь знаковая, масштабная эпопея, полная интересных и незаурядных характеров, пронизанная психологией. Кроме того, сама книга написана очень неплохо.

Книги, подобные "Поющим в терновнике", мы можем, наверное, перечислить с помощью пальцев одной руки. "Унесенные ветром", конечно же, из того же разряда – это тоже мощная книга и одновременно женский роман. Они с произведением Маккалоу похожи размахом, масштабом. Хотя у Маргарет Митчелл в книге присутствует интрига в виде гражданской войны, страстей, которые дополняют любовную историю.

В "Поющих в терновнике" все немного другое. Идет время, проходит жизнь, действие из Австралии переносится в Европу. Один из главных героев – католический священник, а значит, затрагиваются также проблемы веры, целибата, любви. Ставится вопрос о том, насколько чувство допустимо, насколько человек может отдаваться страстям и как он за это будет расплачиваться.

Начинается роман в Австралии - и это тоже интересно. Для тех времен, когда вышла книга (1977 год - примечание редактора) , это была настоящая экзотика. Но главное – многогранные характеры, темы, которые поднимаются. А финал? Такой трогательный, чувствительный! В общем, девушки плачут - думаю, до сих пор.

Кадр из сериала "Поющие в терновнике"

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Многие мои знакомые, например, знали это произведение по сериалу (книга была экранизована на телевидении в 1983 году - примечание редактора). Но прочитав книгу, они говорили, что она оказалась не тем, чего они ожидали, что она другая, гораздо глубже, интереснее, многостороннее. Книга - это не только различные события, переплетений судеб. В ней поднимаются довольно серьезные нравственные вопросы. Маккалоу говорит о роли судьбы в жизни человека, о предназначении, долге, обязанностях, грехе.

Колин Маккалоу стала автором одной книги - но какой! Она масштабна, объемна. Другие произведения писательницы мы особо не вспоминаем. Возможно, они интересны, но ведь они не привлекли к себе массового читательского внимания за долгие годы. Значит, не тронуло. И это абсолютно нормальная ситуация.

А вот "Поющие в терновнике" до сих пор приковывают к себе внимание - потому что в этом романе Маккалоу говорит о вещах, которые будут актуальны всегда".

Австралийская писательница Колин Маккалоу ушла из жизни в возрасте 77 лет. Она скончалась в госпитале на острове Норфолк.

Маккалоу родилась в 1937 году в Новой Зеландии. Семья много переезжала. Несмотря на то, что Колин много читала и писала стихи, под влиянием родителей она решила стать медиком.

Изучив нейропсихологию в Университете Сиднея, Маккалоу начала работать в Королевской больнице Северного побережья. В 1963 году она переехала в Лондон.

В 1974 году вышел дебютный роман Маккалоу под названием "Тим". Через три года были опубликованы "Поющие в терновнике" - книга стала международным бестселлером. Роман рассказал о жизни семьи Клири, которая прошла путь от бедняков Новой Зеландии до управителей крупного поместья в Австралии. В 1983 году по "Поющим в терновнике" сняли одноименный сериал.

Последняя книга - детектив "Грехи плоти" - Маккалоу вышла в 2013 году.

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