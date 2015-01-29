Умерла автор романа "Поющие в терновнике" Колин Маккалоу

Колин Маккалоу

Ушла из жизни известная на весь мир австралийская писательница Колин Маккалоу. Автору романа "Поющие в терновнике" было 77 лет.

Колин Маккалоу скончалась в госпитале на острове Норфолк, сообщает ABCNews.

Маккалоу родилась в 1937 году в Новой Зеландии. Семья много переезжала. Несмотря на то, что Колин много читала и писала стихи, под влиянием родителей она решила стать медиком.

Изучив нейропсихологию в Университете Сиднея, Маккалоу начала работать в Королевской больнице Северного побережья. В 1963 году она переехала в Лондон.

В 1974 году вышел дебютный роман Маккалоу под названием "Тим". Через три года были опубликованы "Поющие в терновнике" - книга стала международным бестселлером. Роман рассказал о жизни семьи Клири, которая прошла путь от бедняков Новой Зеландии до управителей крупного поместья в Австралии. В 1983 году по "Поющим в терновнике" сняли одноименный сериал.

Последняя книга Маккалоу вышла в 2013 году, ею стал детектив "Грехи плоти".