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Общество

26 января 2015, 14:36

Скончался греческий певец Демис Руссос

утраты Греция смерти Демис Руссос

Умер певец Демис Руссос

26 января в возрасте 68 лет скончался греческий певец Демис Руссос. Об этом его дочь Эмили сообщила французской газете Figaro.

В последнее время Руссос проживал в Греции и во Франции – у него был дом в Нейи, пригороде Парижа.

Очередной концерт Демиса Руссоса должен был пройти в "Крокус Сити Холл" 12 марта. Вернуть деньги за билеты, купленные в кассах "Крокус Сити Холла", можно будет до 12 марта.

Демис Руссос – известный греческий певец, родился 15 июня 1946 года в Египте. В музыкальной школе Демис научился играть на гитаре, трубе, контрабасе и органе.

В 1963 году Демис Руссос вместе с Вангелисом и Лукасом Сидерасом создали группу Aphrodite's Child. В 1968 году, после военного переворота в Греции, группа перебралась в Париж, где стала популярной благодаря песне "Rain & Tears". Их альбом 666 стал классикой прог-рока.

В 1971 году Демис Руссос покинул группу и начал сольную карьеру, и в 1974 году он выпустил альбом "Forever & Ever". Примечательно, что "Мелодия" издала его двойной альбом The Best.

При этом Демис был примерно одинаково популярен тогда в Европе, США и Латинской Америке. Руссос перепевал свои хиты на нескольких языках, в том числе и на японском.

В 1985 году самолет, в котором Руссос летел из Афин в Рим, был захвачен террористами. Певец пробыл в заложниках несколько дней.

Демис Руссос записывал саундтреки к фильмам "Огненные колесницы" и "Бегущий по лезвию". Также он написал книгу "Как я похудел" - по своей диете певец потерял меньше чем за год 50 килограмм.

За свою музыкальную деятельность Руссос продал около 60 миллионов копий альбомов.

В Афинах скончался известный греческий певец Демис Руссос

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