Крушение Ту-154 в Сочи: что известно на данный момент

Рано утром 25 декабря Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море в районе Сочи. Летевший из Московской области самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из Адлера, где совершал дозаправку. На борту находились 92 человека – 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Кто был на борту

На борту разбившегося самолета находились 92 человека. Помимо членов экипажа, там были военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и представители СМИ.

64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также его руководитель Валерий Халилов должны были поздравить авиагруппу ВКС России в Сирии с Новым годом.

В самолете также летели девять журналистов – сотрудники Первого канала, телеканала "Звезда" и НТВ.

Согласно списку пассажиров Ту-154, опубликованному на сайте Минобороны РФ, на борту самолета находились врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза и начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков.

Полностью список находившихся на борту людей опубликован на сайте Минобороны.

Что известно на данный момент

Управлял самолетом опытный пилот Роман Волков. Летчик первого класса, всего в небе за штурвалом самолета провел около 3,5 тысячи часов. Общий же налет Ту-154, выпущенного в 1983 году, составил 6689 часов. Последний раз воздушное судно ремонтировали 29 декабря 2014 года, а в сентябре 2016 года он прошел плановое регламентное обслуживание.

Обломки воздушного судна найдены в полутора километрах от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров. Согласно официальному заявлению министерства обороны, выживших обнаружено не было. На этот час спасатели нашли на месте крушения тела десяти погибших.

В аэропорту Сочи создан штаб по приему и размещению родственников пассажиров самолета Ту-154. Аэропорт работает в штатном режиме.

Руководит поисково-спасательной операцией в Черном море из Москвы лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. Для участия в поисковой операции в район крушения уже вылетел самолет Ил-76 МЧС России со спасателями и водолазами отряда "Центроспас" и центра "Лидер". Сотрудники МЧС имеют большой опыт глубоководных работ.

Уже известно, что семья каждого погибшего военнослужащего в крушении Ту-154 в Сочи получит страховую компенсацию в общей сложности более 5,8 миллиона рублей.

Выплаты в кратчайшие сроки произведет компания "Согаз", где была застрахована ответственность Минобороны РФ за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов. Страховые компенсации для гражданских лиц, погибших в крушении Ту-154, составят три миллиона рублей.

Версии случившегося

Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать комиссию по расследованию крушения Ту-154 в Сочи. Возглавит ее министр транспорта России Максим Соколов.

Рассматриваются несколько версий авиакатастрофы. По одной из них, в двигатель могла попасть птица – недалеко от аэропорта Сочи находится станция перелетных птиц и орнитопарк.

Также не исключаются версии технической неисправности и вариант, при котором самолет летел на некачественном топливе. Версию теракта на борту Ту-154 в оборонном комитете Совета Федерации полностью исключают.

Отмечается также, что погодные условия в Сочи, откуда вылетел Ту-154, были нормальными. Специалисты ищут черные ящики разбившегося самолета.

Расследование уголовного дела о крушении по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в Центральный аппарат СК. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".

День траура

Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. "Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", – сказал президент России.

В воскресенье же, 25 декабря, все культурные мероприятия в Москве начнутся с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы.

Первый канал, "Россия", НТВ и РЕН ТВ сняли с эфира развлекательные программы в связи с трагедией.

Глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе выразили Владимир Путин, Сергей Собянин, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину выразил президент Сирии Башар Асад. "К большому сожалению, мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши друзья, которые собирались поделиться с нами и с народом Алеппо радостью победы и праздников", – говорится в телеграмме президенту РФ.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что шокирован известием о катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ. По его словам, он должен был лететь вместе с участниками хора Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Премьер-министр Сербии Александар Вучич лично посетил посольство РФ в Сербии, где выразил российскому послу Александру Чепурину соболезнования от всего сербского народа в связи с крушением российского самолета.

Соболезнования российскому президенту, а также всем россиянам приходят от представительств иностранных ведомств и глав государств. Их выразили послы Франции и США, президент Болгарии, главы МИД Италии и Германии, Совет Европы и многие другие. Также слова сочувствия пришли из Казахстана, Армении и Азербайджана.