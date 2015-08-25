Умерла гендиректор Музея имени Рериха Людмила Шапошникова

Скончалась генеральный директор общественного Музея имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов Людмила Шапошникова. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Людмила Васильевна умерла на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с ней пройдет 27 августа в Музее имени Н.К.Рериха. Известно также, что отпевание и кремация состоятся в Митинском крематории.

Людмила Шапошникова

– доверенное лицо Святослава Николаевича Рериха и исполнитель его завещания, крупнейший в мире исследователь и популяризатор творчества семьи Рерихов, историк-востоковед, философ, писатель, заслуженный деятель искусств РФ, первый вице-президент Международного Центра Рерихов (МЦР), президент Благотворительного Фонда им. Е.И.Рерих.

Со Святославом Рерихом Людмила Васильевна познакомилась в 1968 году. С момента этой встречи научное, культурное и художественное наследие Рерихов стало центральной темой ее исследований.

В 1973 году по ее сценарию (в соавторстве с режиссером Ренатой Григорьевой) был снят документальный фильм о Николае Рерихе.

В 1989 году Святослав Рерих предложил кандидатуру Шапошниковой на должность руководителя общественного Центра-Музея имени Н.К.Рериха, а в 1990 году объявляет ее своим доверенным лицом, через которое передает культурное наследие своей семьи. Таким образом, в страну вернулись 4,5 тонны картин и архивов семьи Рерихов.

