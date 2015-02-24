Скончался актер из "Американской истории ужасов" Бен Вульф

Бен Вульф. Фото: facebook.com/americanhorrorstory

Актер Бен Вульф, сыгравший в четвертом сезоне "Американской истории ужасов", скончался после того, как его сбила машина. Вульфу было 34 года.

Актер "Фрик-шоу" ушел из жизни в понедельник, 23 февраля, сообщает Variety. Ранее Вульф был в критическом состоянии доставлен в госпиталь. Когда он переходил дорогу в Голливуде, его сбил автомобиль.

Бен Вульф, рост которого составлял 134 сантиметра, сыграл Мипа в четвертом сезоне антологии "Американская история ужасов". Единственное слово, которое говорил его герой – "Мип".

"Американская история ужасов" - сериал, каждый сезон которого является самостоятельной картиной со своей темой и своим сюжетом. Финал четвертой части, которая рассказала про фрик-шоу, показали в январе.