Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

24 февраля, 13:19

Скончался актер из "Американской истории ужасов" Бен Вульф

утраты кончины Американская история ужасов

Бен Вульф. Фото: facebook.com/americanhorrorstory

Актер Бен Вульф, сыгравший в четвертом сезоне "Американской истории ужасов", скончался после того, как его сбила машина. Вульфу было 34 года.

Актер "Фрик-шоу" ушел из жизни в понедельник, 23 февраля, сообщает Variety. Ранее Вульф был в критическом состоянии доставлен в госпиталь. Когда он переходил дорогу в Голливуде, его сбил автомобиль.

Бен Вульф, рост которого составлял 134 сантиметра, сыграл Мипа в четвертом сезоне антологии "Американская история ужасов". Единственное слово, которое говорил его герой – "Мип".

"Американская история ужасов" - сериал, каждый сезон которого является самостоятельной картиной со своей темой и своим сюжетом. Финал четвертой части, которая рассказала про фрик-шоу, показали в январе.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать