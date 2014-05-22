Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая 2014, 17:18

Общество

Пилот Tajik Air умер во время рейса из Душанбе в Москву

Фото: ИТАР-ТАСС

Пилот резервного эпипажа таджикской авиакомпании Tajik Air умер на борту самолета, выполнявшего рейс из Душанбе в Москву. Мужчина скончался от сердечного приступа на подлете к казахскому городу Актобе, где самолет должен был произвести дозаправку, передает "Интерфакс".

По словам представителя авиакомпании, трагический случай не повлиял на безопасность полета. На рейсах всегда присутствуют два экипажа - основной и резервный, которые работают на прямом и обратном маршрутах, отметил он.

По информации таджикского издания "Эврика", инцидент произошел 15 мая.

"После ужина командир резервного экипажа заснул и начал неестественно храпеть. Пилоты обратились за помощью к оказавшемуся на борту самолета врачу, однако искусственное дыхание и непрямой массаж сердца не помогли спасти жизнь пилота", - пишет издание.

Tajik Air - крупнейшая таджикская авиакомпания, у которой в пользовании два Boeing-757 и три Boeing-737, а также самолеты Ту-154М, Ан-28 и Як-40. В настоящее время авиакомпания совершает регулярные рейсы в восемь городов России, а также в Иран, Казахстан, Китай и Турцию.

утраты самолеты гибель пилоты сердечный приступ

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика