Рэпер Prodigy умер на 43-м году жизни

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Рэпер Альберт Джонсон, известный как Prodigy, скончался в Лас-Вегасе на 43-м году жизни, сообщает "Газета.ру". Несколько дней назад музыканту стало плохо и его госпитализировали.

По словам его представителя, у рэпера обострилась анемия, которая мучалась его с рождения. При этом точная причина смерти Джонсона пока не установлена.

Альберт Джонсон родился в 1974 году. В начале 1990-х годов он основал с рэпером Havoc хип-хоп дуэт Mobb Deep. Группа стала известна с помощью композиций "Quiet Storm" и "Shook Ones".