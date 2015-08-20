Льва Дурова похоронят 24 августа на Новодевичьем кладбище

Фото: ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Советский и российский актер и народный артист СССР Лев Дуров будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщили m24.ru в пресс-службе Театра на Малой Бронной. Он скончался в ночь на 20 августа в возрасте 83 лет в реанимации Первой градской больницы.

Прощание со Львом Константиновичем также пройдет 24 августа – в Театре на Малой Бронной.

Актера госпитализировали две недели назад с подозрением на инсульт. Позже у него обнаружили острую сердечную недостаточность и тяжелую пневмонию. За сутки до смерти ему провели срочную операцию.