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Новости

20 августа 2015, 16:23

Общество

Льва Дурова похоронят 24 августа на Новодевичьем кладбище

Фото: ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Советский и российский актер и народный артист СССР Лев Дуров будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщили m24.ru в пресс-службе Театра на Малой Бронной. Он скончался в ночь на 20 августа в возрасте 83 лет в реанимации Первой градской больницы.

Прощание со Львом Константиновичем также пройдет 24 августа – в Театре на Малой Бронной.

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Актера госпитализировали две недели назад с подозрением на инсульт. Позже у него обнаружили острую сердечную недостаточность и тяжелую пневмонию. За сутки до смерти ему провели срочную операцию.

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог и народный артист СССР Лев Константинович Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве. Он снялся в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Вся королевская рать", "Старики-разбойники", "Семнадцать мгновений весны", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Человек с бульвара Капуцинов", "Не бойся, я с тобой!" и многих других.
утраты Театр на Малой Бронной Новодевичье кладбище Лев Дуров
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