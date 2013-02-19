Пять лет назад умер основатель "Гражданской обороны" Егор Летов

Егор Летов. Фото: gr-oborona.ru

Пять лет назад, 19 февраля 2008 года, в своей квартире в Омске умер легендарный рок-музыкант, лидер "Гражданской обороны" Егор Летов. По первоначальной версии – из-за остановки сердца. Позже предположили, что виной стала острая дыхательная недостаточность, спровоцированная отравлением алкоголем, но этот вариант отбросила жена Летова Наталья Чумакова и участники группы. Музыканта похоронили в Омске на Старо-Восточном кладбище рядом с могилами мамы и бабушки.

Смерть 43-летнего Егора Летова породила множество слухов. Сомнению подвергалось все – от причины до места. Любопытствующие предполагали, что музыкант умер не в Омске, а в Питере от уже шестого по счету инфаркта. Чтобы успокоить людей, Чумаковой пришлось опубликовать на официальном сайте "Гражданской обороны" ответы на самые "горячие" вопросы. Например, она сообщила, что "Егор никогда не жаловался на сердце" и что он "особо не выпивал в последнее время". Наталья считала, что, помимо концертов, много сил у музыканта ушло на переезд и обустройство квартиры.

"В новом доме не работал лифт, и приходилось несколько раз в день подниматься-спускаться на восьмой этаж с огромными тяжестями. Он хотел сделать все непременно своими руками", - написала она.

Также она опровергла слухи о возбуждении уголовного дела, сообщив, что в прокуратуре не нашли криминальной составляющей.

"Он умер дома, в постели, даже не переменив позы, в которой спал. Сердце остановилось, остановилось дыхание...", - окончила Чумакова свое послание.

Спустя два года после смерти музыканта на его могиле установили памятник с мозаичным изображением иерусалимского креста, уменьшенную копию которого Летов носил на груди. По его мнению, "крест этот - так называемый вселенский, крест первых христиан катакомбного периода, крест, объединяющий все христианские церкви". Мозаика выполнена из смальты в ранневизантийском стиле с элементами модерна, а монумент - в виде мраморного куба на ступенчатом постаменте.

В 2009 году началось издание трехтомника стихов Егора Летова "Автографа. Черновые и беловые рукописи".

Игорь Федорович Летов (настоящее имя музыканта) родился 10 сентября 1964 года. Музыкальную карьеру начал с игры на барабанах в группе "Поп-механика", созданной Сергеем Курехиным. Позже Летов основал "Гражданскую оборону", ставшую одной из самых интересных и влиятельных отечественных групп. Большинство альбомов "Г.О." музыкант записал в одиночестве на домашней студии, выступая одновременно гитаристом, басистом, барабанщиком и вокалистом. К концу 80-х Егор Летов стал одним из главных героев музыкальной контркультуры. В 90-х музыкант поддержал Эдуарда Лимонова и вступил в национал-большевистскую партию, но в 2004 году официально открестился от любых политических сил.

За свою жизнь Егор Летов записал не менее 1153 композиций.