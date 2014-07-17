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Общество

17 июля 2014, 17:35

Скончался блюзовый гитарист Джонни Винтер

утраты блюз кончины Джонни Винтер

Джонни Винтер. Фото: facebook.com/pages/Johnny-Winter

Блюзовый гитарист и продюсер Джонни Винтер скончался на 71-м году жизни. Винтер был другом Джона Леннона, играл с Джими Хендриксом и Мадди Уотерсом. На момент смерти Винтер находится в Цюрихе.

Блюзовый музыкант ушел из жизни в комнате гостиницы в Цюрихе 16 июля, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя музыканта. Джонни Винтер находился в Европе в рамках гастрольного тура. В субботу, 12 июля, он отыграл на фестивале в австрийском Визене.

Винтер родился 23 февраля 1944 года в Техасе. Уже в пять лет Джонни начал играть на кларнете, затем переключился на гавайскую четырехструнную укулеле, позже перешел на шестиструнную гитару. Первым успехом Джонни стало выступление с младшим братом Эдгаром, которое транслировали по местному телевидению.

Винтер являлся одним из лучших блюзовых музыкантов мира.

Даже в возрасте 70 лет Винтер продолжал давать около 200 концертов в год. Он отмечал, что гитара - "единственная вещь, в которой я когда-либо действительно смог преуспеть". В сентябре музыкант собирался выпустить новый альбом под названием Step Back.

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