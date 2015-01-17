На Николо-Архангельском кладбище простились с актрисой Риммой Марковой

В столице простились с актрисой Риммой Марковой

Народную артистку России Римму Маркову похоронили на Николо-Архангельском кладбище, передает Агентство "Москва". Проститься с актрисой пришли родственники и близкие друзья, а также актеры и политики.

Напомним, Римма Маркова скончалась в реанимации Боткинской больницы в пятницу. Ей было 89 лет. В прошлом году актриса много болела, ее несколько раз госпитализировали.

Римма Васильевна Маркова родилась в 1925 году в Самарской области. Актриса снималась в кино с 1957 года. В 1971 году Маркову приняли в труппу Театра-студии киноактера.

Маркова сыграла в нескольких десятках картин, среди которых такие фильмы, как "Родня", "Покровские ворота", "Каждый охотник желает знать…", "Гардемарины, вперед!", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Утомленные солнцем-2" и другие.