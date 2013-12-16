Обладательница "Оскара" Джоан Фонтейн скончалась в 96 лет

Актриса Джоан Фонтейн, получившая "Оскара" за роль в фильме "Подозрение" Альфреда Хичкока, скончалась 15 декабря в возрасте 96 лет в своем доме в Кармеле, штат Калифорния. Об этом сообщает Hoolywood Reporter со ссылкой на помощницу актрисы Сьюзен Пфайффер.

Джоан Фонтейн. Фото: rottentomatoes.com

Во время актерской карьеры Джоан Фонтейн долго конкурировала со своей старшей сестрой Оливией Де Хэвилленд, номинированной на "Оскара" за Лучшую женскую роль второго плана в "Унесенных ветром". Всемирную известность Фонтейн получила после выхода фильма Хичкока "Ребекка". После этого Джоан и Оливия перестали общаться.

Последняя роль актрисы - королева Людмила в детском телефильме "Добрый король Вацлав" 1994 года. За вклад в американский кинематограф Джоан Фонтейн удостоена звезды на Голливудской аллее славы.