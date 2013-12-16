Британский актер Питер О’Тул скончался в возрасте 81 года

На 82-м году жизни скончался британский актер ирландского происхождения Питер О'Тул. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на агента киноактера.

Питер О'Тул. Фото: imdb.com

Питер О'Тул знаком зрителям по ролям в фильмах "Лоуренс Аравийский", "Трюкач", "Лев зимой", "Троя", "Звездная пыль" и многим другим. За свою полувековую карьеру О’Тул снялся более чем в 50 фильмах. Примечательно, что актер восемь раз был номинирован на премию "Оскар", однако так и не смог ее получить за работу над определенным фильмом. В 2003 году Американская академия киноискусства удостоила его почетной премии за вклад в развитие кино, от которой О’Тул первоначально хотел отказаться, но изменил свое решение.

Сетевое издание M24.ru предлагает вспомнить, за какие фильмы Питер О'Тул мог бы получить золотую статуэтку.

"Лоуренс Аравийский" (1962)

Фильм "Лоуренс Аравийский", снятый в 1962 году известным британским режиссером Дэвидом Лином, был второй по счету работой Питера О’Тула в кино. Картина была удостоена семи премий "Оскар", в том числе за лучший фильм.

Сценарий фильма основан на автобиографической книге офицера британской разведки Томаса Эдварда Лоуренса "Семь столпов мудрости", и рассказывает о событиях Арабского восстания 1916-1918 годов. Питер О’Тул сыграл в нем главную роль - роль Лоуренса, за работу над которой и был номинирован на премию "Оскар". В итоге статуэтка за лучшую мужскую роль досталась актеру Грегори Пеку, сыгравшему в "Убить пересмешника" Аттикуса Финча.

"Бекет" (1964)

Вторым фильмом, за работу над которым Питер О'Тул был номинирован на "Оскар", стал "Бекет". Это историческая драма, снятая режиссером Питером Гленвиллом в 1964 году по пьесе Жана Ануя "Бекет, или Честь Божья". В центре сюжета история дружбы и вражды между английским королем Генрихом II и архиепископом Кентерберийским Томасом Бекетом. Питер О'Тул сыграл в этом фильме роль короля, за которую и был номинировал на престижную кинопремию. Но "Оскар" получил Рекс Харрисон за роль профессора Генри Хиггинса в "Моей прекрасной леди".

"Лев зимой" (1968)

В ленте "Лев зимой", снятой Энтони Харви в 1968 году, Питер О’Тул вновь сыграл английского короля Генриха II. За основу фильма взята одноименная пьеса Джеймса Голдмена, посвященная взаимоотношениям родителей короля Ричарда Львиное Сердце - Генриха II и Алиеноры Аквитанской. За эту работу Питер О’Тул так и не получил "Оскара". Его обошел актер Клифф Робертсон, который сыграл Чарли Гордона в ленте "Чарли".

Кадр из фильма "Лев зимой". Фото: imdb.com

"Прощайте, мистер Чипс" (1969)

Фильм "Прощайте, мистер Чипс", снятый в 1969 году Хербертом Россом, рассказывает историю тихого учителя мистера Чиппинга, который несколько десятилетий проработал в небольшой английской школе для мальчиков. Добродушный и старомодный профессор вспоминает свою многолетнюю карьеру, учеников, ставших для него семьей, а также женитьбу, перевернувшую его жизнь. В этом ремейке одноименной картины 1939 года Питер О’Тул сыграл роль самого профессора Чиппинга. Но "Оскар" получил актер Джон Уэйн, сыгравший Рубена "Задиру" Когберна в фильме "Настоящее мужество".

"Правящий класс" (1972)

Фильм "Правящий класс", режиссером которого стал Питер Медак, был снят по сатирической пьесе Питера Бернса в 1972 году. Питер О’Тул исполнил в нем роль психически неуравновешенного аристократа Джека Гурнея.

Лента начинается со смерти тринадцатого лорда Гурнея: он надевает балетную пачку, читает торжественную речь, после чего вешается. Наследство и титул четырнадцатого лорда Гернея он передает своему сыну Джеку, который считает себя Иисусом Христом и лечится в психиатрической клинике.

Стоит отметить, что Питер О’Тул снялся в этом фильме бесплатно. "Правящий класс" стал первым британским фильмом, присутствующим на Каннском фестивале в 1972 году. Несмотря на то, что фильм получил всеобщее признание, а игру Питера О'Тула отметил премией "Национальный совет кинокритиков США", "Оскар" достался Марлону Брандо за роль Вито Корлеоне в "Крестном отце".

"Трюкач" (1980)

Черная комедия "Трюкач", снятая режиссером Ричардом Рашем, вышла на экраны в 1980 году. Скрываясь от полиции, ветеран войны во Вьетнаме Кэмерон оказывается на съемочной площадке фильма о Первой мировой войне. Режиссеру Кроссу, которого и сыграл Питер О’Тул, срочно необходим человек, способный заменить погибшего каскадера. Кэмерон получает укрытие, но он должен стать "трюкачом".

Стоит отметить, что фильм стал лидером советского проката. В отечественной версии некоторые эпизоды картины были переставлены местами, что добавило "Трюкачу" большую социальную направленность.

За роль Кросса О’Тул был номинирован на "Оскар", но в итоге статуэтка досталась Роберту Де Ниро за роль Джейка Ламотты в "Бешеном быке".

Питер О’Тул, кадр из фильма "Трюкач". Фото: imdb.com

"Мой лучший год" (1982)

Фильм "Мой лучший год" Ричарда Бенджамина вышел на экраны в 1982 году. Питер О’Тул сыграл актера-алкоголика Алана Суонна, которого должен оберегать молодой писатель Бенджи Стоун. Игра О’Тула была отмечена номинацией на "Оскар", но получил его Бен Кингсли за роль Ганди в одноименном фильме.

"Венера" (2006)

Номинация на премию "Оскар" за роль Мориса в фильме "Венера" стала последней в карьере Питера О’Тула. Эта драма Роджера Мичелла вышла в прокат в 2006 году. В центре сюжета пожилой актер Морис, коротающий дни в компании единственного живого друга Яна. Покой пенсионеров нарушает визит внучатой племянницы Яна, Джесси.

Фильм "Венера" был положительно встречен большинством кинокритиков и отмечен множеством наград. Но злополучный "Оскар" Питеру О’Тулу так и не достался. Статуэтку получил Форест Уитакер за роль Иди Амина в фильме "Последний король Шотландии".

Несмотря на неудачу с "Оскарами", Питер О’Тул получил четыре "Золотых глобуса", премии "Эмми" и BAFTA, а также главное - бесконечную зрительскую любовь.

Питер О’Тул родился 2 августа 1932 года в Ирландии. Учился в Королевской академии драматического искусства. Всемирную славу ему принесла роль Лоуренса Аравийского в одноименном фильме. Несмотря на активную работу в кино, вплоть до 1999 года О'Тул играл ведущие роли в театрах Великобритании, Ирландии и США. Питер О’Тул родился 2 августа 1932 года в Ирландии. Учился в Королевской академии драматического искусства. Всемирную славу ему принесла роль Лоуренса Аравийского в одноименном фильме. Несмотря на активную работу в кино, вплоть до 1999 года О'Тул играл ведущие роли в театрах Великобритании, Ирландии и США. В 2012 году Питер О'Тул объявил об окончании карьеры.





Виктория Сальникова