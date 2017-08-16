Главные роли актрисы и режиссера Веры Глаголевой

Актриса Вера Глаголева скончалась от рака. Ей был 61 год. Вспоминаем ее главные режиссерские и актерские киноработы.

Фото: m24.ru/Валентин Мастюков

"На край света", 1975

В кино Глаголева снялась впервые сразу после окончания школы. Ее заметил оператор фильма "На край света..." на "Мосфильме". Начинающая актриса согласилась подыграть актеру, пробовавшемуся на роль Володи, быстро выучила текст, вела себя очень естественно. Неожиданную раскованность Глагольевой заметил режиссер фильма Родион Нахапетов: молодая актриса совершенно не волновалась. Глаголева вспоминала, что на тот момент была уверена, что она – единственная претендентка на роль, поэтому волнения и не было. По сюжету, устав от родительской опеки, москвич Володя решает убежать ото всех "на край света". К нему присоединяется дочь его дяди – Симка. Вместе они отправились в путешествие, где их ждали встречи с разными людьми, истории, чувства и новый опыт.

Премьера состоялась 6 апреля 1976 года. В том же году фильм был удостоен Большого приза на III Международном кинофоруме в Любляне "Человек – труд – творчество".

Кадр из фильма "На край света"

"Не стреляйте в белых лебедей", 1980

В фильме Родиона Нахапетова "Не стреляйте в белых лебедей" Вера Витальевна исполнила роль сельской учительницы. В основу картины лег одноименный роман Бориса Васильева. В актерский состав вошли Станислав Любшин, Владимир Заманский, Ирина Азер, Нина Русланова и другие талантливые советские актеры. По сюжету главный герой Егор Полушкин устраивается работать егерем, а его единственными друзьями становятся белые лебеди. Однажды в лес приходят браконьеры и открывают охоту на лебедей.

Кадр из фильма "Не стреляйте в белых лебедей"

"Звездопад", 1981

Художественный фильм Игоря Таланкина, объединивший сюжеты сразу нескольких произведений Виктора Астафьева – "Звездопад", "Сашка Лебедев", "Ода русскому огороду". Это драма о том, как война рушила судьбы, разлучая влюбленных. И хотя роль Веры Глаголевой в этом фильме была не главной, она создала на экране яркий и запоминающийся образ, а вот главную роль здесь сыграла выдающаяся артистка Алла Демидова. Кстати, музыку к фильму написал знаменитый композитор Альфред Шнитке.

Кадр из фильма "Звездопад"

"Искренне Ваш...", 1985

Фильм "Искренне Ваш..." режиссера Аллы Суриковой стал одной из главных картин о временах "застоя" и дефицита. Партнером Веры Глаголевой по съемочной площадке в этот раз стал Виталий Соломин, а в эпизодах появились Ролан Быков, Армен Джигарханян и Лариса Удовиченко.

Кадр из фильма "Искренне Ваш...", 1985

"Выйти замуж за капитана", 1985

Художественный фильм режиссера Виталия Мельникова, в котором Вера Глаголева исполнила главную роль. Она сыграла фотокорреспондентку Лену, которая по воле случая знакомится с капитаном-пограничником Александром Блиновым. Его в фильме сыграл актер Виктор Проскурин. Блинов вызывается сопровождать Лену на очередном журналистском задании и, конечно, влюбляется в нее.

Кадр из фильма "Выйти замуж за капитана"

"Зонтик для новобрачных", 1986

В картине "Зонтик для новобрачных" Вера Глаголева и Никита Михайловский сыграли молодую пару, приехавшую на отдых в Судак. Влюбленные остановились в доме врача-нарколога Дмитрия Павловича, роль которого исполнил Алексей Баталов и лаборанта Веры Ивановны, в исполнении литовской актрисы Нийоле Ожелите. Но счастливый брак хозяев оказывается фикцией: на самом деле, они не женаты, а лишь тайно встречаются. Но ни Вера, ни Дмитрий Павлович не хотят раскрывать своей тайны, поддерживаю эту иллюзию для молодых и впадая в самообман.

Кадр из фильма "Зонтик для новобрачных"

"Я сама", 1993

В фильме Игоря Максимчука Вера Глаголева исполнила главную роль. Надя – инфантильная, хрупкая женщина-подросток. Когда она поняла, что