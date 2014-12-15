17-летний баскетболист ЦСКА-2 умер на тренировке

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Центровой столичного баскетбольного клуба ЦСКА-2 Руслан Гаглоев скончался в возрасте 17 лет на тренировке, сообщается на официальном сайте команды.

Во время одного из упражнений Гаглоев остановился и потерял сознание. Его подхватили на руки товарищи и передали медицинскому штабу. До приезда скорой помощи врачи команды проводили с баскетболистом все необходимые реанимационные мероприятия.

Всего были задействованы три бригады реаниматологов. Приблизительно через час после инцидента была зафиксирована смерть игрока.

"Все ребята перед предсезонным сбором проходили углубленное медобследование, а Руслан, будучи членом кадетской сборной России, в прошлом году также обследовался Российской федерацией баскетбола (РФБ). Ничто не предвещало такой беды..." - сказал главный тренер молодежного проекта ЦСКА Андрей Мальцев.

"Для всех нас это огромное потрясение, и сейчас мне сложно подбирать слова. Руслан был самым старательным и добрым парнем в команде, ее немногословным лидером, вождем. Он начал серьезно заниматься спортом достаточно поздно, поскольку рос в Южной Осетии, потом уже из Северной приехал сюда. Невзирая на все трудности, постигал большой баскетбол, одновременно изучая русский язык, которым владел не очень хорошо", - отметил Мальцев.