На 92-м году жизни скончался старший князь рода Романовых

Николай Романович Романов. Фото: ИТАР-ТАСС

Старший в роду Романовых - князь Николай Романович - скончался в воскресенье, 14 сентября, в возрасте 91 года. Он ушел из жизни в Тоскане.

Где похоронят потомка русских царей, пока неизвестно. О смерти князя сообщил его младший брат Димитрий Романович, передает ИТАР-ТАСС.

Николай Романович Романов - праправнук российского императора Николая I по мужской линии. Был меценатом, писателем, историком, занимался общественной деятельностью в Италии, где прожил большую часть жизни. В 1989 году князь возглавил Объединение членов рода Романовых (организация объединяет большинство представителей рода Романовых, основана в 1979 году).

Николай Романович представлял старшую в мужской линии династии Романовых ветвь - Николаевскую. Его отец Роман Петрович был князем императорской крови, мать Прасковья Димитриевна - дочерью графа Димитрия Шереметева.

Князь родился в Антибе (Франция), где находились в эмиграции его родители, 26 сентября 1922 года. В 1926 году на свет появился брат Николая, Дмитрий Романович Романов Затем семья переехала в Италию, где Николай получил классическое гуманитарное образование.

В 1942 году Романов отверг предложение фашистского правительства Италии стать королем оккупированной Черногории. С июля 1944 года он работал в организациях союзников, занимавшихся военными пропагандистскими акциями против нацистов.

Когда закончилась война, семья князя перебралась в Египет, затем вновь вернулась в Европу. В 1952 году Романов женился на итальянке Свеве делла Герардеска, наследнице графского рода. У них есть три дочери, внуки. Одна из внучек, Николетта, - известная итальянская актриса.

Романов владел французским, русским, итальянским и английским языками, читал также по-испански. В 1998 году присутствовал на церемонии погребения в Петропавловском соборе останков Николая II и членов его семьи.