Москва прощается с Галиной Вишневской

В центре Оперного пения на Остоженке в четверг, 13 декабря, прощаются с Галиной Вишневской

Церемония начнется в час дня и продолжится до восьми вечера.

В пятницу в храме Христа Спасителя с девяти утра начнется литургия, а с одиннадцати часов - отпевание. Похоронят певицу на Новодевичьем кладбище рядом с Мстиславом Ростроповичем.

Оперная певица, Народная артистка СССР Галина Вишневская скончалась во вторник, 11 декабря. Ей было 86 лет.

Галина Вишневская родилась в Ленинграде 25 октября 1926 года, однако скоро ее семья переехала в Кронштадт. Во время блокады Ленинграда Вишневская была в городе, в 16 лет она служила в частях ПВО. Легендарная оперная певица не имела консерваторского образования – ее голос был поставлен от природы.

В 1944 году Вишневская поступила в Ленинградский областной театр оперетты в хор, вскоре она начала исполнять сольные партии. В 1952 году певица приняла участие в конкурсе и была зачислена в стажерскую группу Большого театра. Вскоре она стала ведущей солисткой театра, где исполнила более 30 партий: Татьяны в "Евгении Онегине", Лизы в "Пиковой даме", Купавы в "Снегурочке", Донны Анны в "Каменном госте" и других.

В 1974 году Вишневская была вынуждена вместе со своим третьим мужем, известным дирижером и виолончелистом Мстиславом Ростроповичем, уехать из СССР на длительные гастроли. Причиной стала травля на родине за поддержку преследуемого Александра Солженицына. Пара жила в США и во Франции, до 1982 года артистка выступала в крупнейших театрах мира и ставила оперные спектакли. В 1984 году в США вышла автобиографическая книга "Галина" (в России она была издана лишь в 1991 году).

Тем временем Вишневскую и Ростроповича лишили советского гражданства, всех званий и наград. После начала перестройки, в 1990 году указ Президиума Верховного Совета был отменен, и Вишневская вернулась в Россию. Ей были возвращены звания, кроме того, она стала почетным профессором Московской консерватории. С 1993 года она выступала в качестве драматической актрисы на сцене МХТ им. Чехова.

1 сентября 2002 года в Москве открылся Центр оперного пения Галины Вишневской.

Своего супруга Галина Вишневская пережила на пять лет: Мстислав Ростропович скончался в 2007 году.

