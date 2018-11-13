"Халк", первый супергерой для подростков и "Люди Икс": что подарил миру Стэн Ли

В Лос-Анджелесе умер Стэн Ли. Ему было 95 лет. Автор комиксов студии Marvel, писатель и сценарист, создатель многих популярных супергероев – он еще при жизни стал легендой.

Редакция портала Москва 24 вспоминает лучшие работы Стэна Ли.

Фото: AP/Damian Dovarganes

Стэн Ли – писатель, актер, продюсер, телеведущий, сценарист, редактор и создатель множества персонажей комиксов, а также бывший президент и председатель совета директоров издательства Marvel Comics. Кроме того, Стэн Ли был известен как актер кино и телевидения: за его плечами немало ролей второго плана и камео.



Фантастическая Четверка

Первая команда супергероев комиксов Marvel Comics, которую Стэн Ли и Джек Кирби создали в 1961 году. Эта история сразу же приковала к себе внимание читателей: ученому Риду Ричардсу, его девушке Сью Шторм, ее брату Джонни Шторму и другу детства Ричардса Бену Гримму отказывают в получении ракеты для исследований, но они угоняют ее и отправляются в космос – исследовать аномальную волну космоэнергии. Вернувшись, они обнаружили у себя удивительные способности: Ричардс смог растягивать свое тело, как резину, Сью смогла стать невидимой и сумела создавать силовые поля, у Джонни получилось самовозгораться и управлять огнем, а кожа Бена окаменела и приняла оранжевый цвет.

Идея создать такую команду супергероев возникла на фоне Холодной войны. Marvel провели ряд успешных нововведений: отказались от привычного сокрытия личности героев, добавили в команду человека, мутировавшего в монстра, а сами персонажи ссорились между собой.

Человек-паук

В 1962 году благодаря Стэну Ли и художнику Стиву Дитко появился один из самых популярных в мире супергероев. В многочисленных интервью Ли признавался, что на волне вспыхнувшей популярности комиксов у подростков, он захотел создать персонажа, который тоже был бы подростком. "Человек-паук" – сирота, обычный студент и в то же время борец с преступностью: он получает суперсилу, нечеловеческую ловкость, "паучье чутье", умеет ползать по стенам и выпускать паутину из рук благодаря собственному изобретению. С каждым днем Питер Паркер все отчетливее осознает, что "с большой силой приходит и большая ответственность". В своей автобиографии сценарист вспоминал, что на этот образ его вдохновила муха, карабкающаяся по стене.

Marvel выпустила множество серий комиксов о Человеке-пауке. Позже супергерой стал появляться на телевидении, в видеоиграх и кино.

Мстители

Мстители, созданные Ли и художником Джеком Керби, впервые появились в одноименном комиксе в сентябре 1963 года. Первый состав команды выглядел так: Человек-муравей, Оса, Тор, Железный человек и Халк, который довольно скоро отделился от Мстителей, а его место занял Капитан Америка. Культовый девиз команды: "Мстители, общий сбор". Ведь только вместе можно победить зло, с которым сражались герои. За все время существования команды в ней побывали люди, мутанты, роботы, боги, пришельцы, сверхъестественные существа и даже бывшие злодеи.

Халк

Это один из самых узнаваемых персонажей Стэна Ли и Джека Керби. Он впервые появился в комиксе "Невероятный Халк" в мае 1962 года и был не зеленым, а серым. Дело в том, что Стэн Ли считал, что цвет супергероя не должен намекать на какую-либо этническую группу. Но колорист Стэн Голдберг настоял на том, что цветовая технология того времени не смогла бы представлять серый цвет достаточно ясно. Именно поэтому в первом выпуске на изображениях Халка были разные оттенки серого и даже зеленый. Со второго выпуска комикса и дальше Голдберг подкрасил кожу Халка в зеленый.

В кино Халка (Брюса Бэннера) в разные годы играли Лу Ферриньо, Билл Биксби, Эрик Бана, Эдвард Нортон и Марк Руффало.

Люди Икс

Комикс о супергероях-мутантах впервые появился в сентябре 1963 года. У всех членов команды – ген "Фактор Икс", вызывающий мутацию. Изначально издатель Marvel Мартин Гудмен отверг первое название "Мутанты", так что был предложен второй вариант – "Люди Икс". В первом составе команды был Циклоп, Джина Грей, Зверь, Ангел и Ледяной Человек. Позже состав участников менялся. В обновленной команде из старого состава остался только Циклоп, к которому присоединились Буревестник, Колосс, Ночной змей и Шторм, Солнечный огонь, Банши и Росомаха.

Люди Икс стали главными героями коммерчески успешной серии кинофильмов, нескольких мультипликационных сериалов и ряда компьютерных игр.