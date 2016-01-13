Дэвида Боуи похоронят в Нью-Йорке

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Похороны Дэвида Боуи пройдут в Нью-Йорке, сообщает газета Mercury.

По данным издания, на похоронах Боуи будут присутствовать его друзья, в том числе музыканты Мик Джаггер, Боно и Пол Маккартни. Дата похорон пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в конце марта в нью-йоркском Карнеги-холле пройдет концерт памяти Дэвида Боуи.

Британский певец, композитор и актер Дэвид Боуи скончался на 70-м году жизни спустя полтора года борьбы с раком.

Первого крупного успеха Боуи достиг в 1975 году с синглом Fame и альбомом Young Americans. Спустя несколько лет его Berlin Trilogy попала в пятерку лидеров британских чартов, а сингл Ashes to Ashes и альбом Scary Monsters в начале 80-х принесли ему славу и признание.

В целом девять его альбомов стали платиновыми, 11 – золотыми и 8 – серебряными. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил Боуи на 23 место в списке "100 лучших певцов всех времен". Помимо музыкальной карьеры Боуи снимался в кино.