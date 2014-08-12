Скончался лауреат премии "Оскар" американский актер Робин Уильямс

Умер знаменитый американский актер Робин Уильямс

Лауреат премии "Оскар", американский комедийный актер и продюсер Робин Уильямс скончался на 64-м году жизни, информируют зарубежные СМИ.

Как сообщается в издании Hollywood Reporter, он был найден мертвым в своем доме в калифорнийском городе Тибурон, а предположительная причина смерти - самоубийство вследствие асфиксии (удушья). Сейчас полиция начала расследование по этому поводу. Также уточняется, что актер в последнее время боролся с тяжелой депрессией.

Скончался американский комедийный актер Робин Уильямс

Отметим, что в 1998 году Робин Уильямс стал обладателем премии "Оскар" как лучший актер второго плана за роль психолога в фильме "Умница Уилл Хантинг". Также актер является пятикратным лауреатом премии "Золотой глобус". Уильямс стал известен благодаря ролям в фильмах "Август Раш", "Двухсотлетний человек", "Куда приводят мечты", "Целитель Адамс", "Джуманджи», "Умница Уилл Хантинг" и других. Всего Уильямс сыграл в почти 300 кинокартинах.