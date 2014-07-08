"Голос "Лужников" Валентин Валентинов скончался на 78-м году жизни

Умер знаменитый спортивный диктор Валентин Валентинов

На 78-м году жизни скончался знаменитый диктор московских стадионов Валентин Валентинов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Федерации хоккея России Валерия Фесюка.

В течение нескольких десятилетий он работал на различных спортивных соревнованиях, футбольных и хоккейных матчах, организованных в "Лужниках". Являлся учеником знаменитого советского диктора Юрия Левитана.

В штате сотрудников стадиона диктор числился с 1973 года. Его называли "золотым голосом" российского спорта.

В последние годы Валентин Федорович боролся с последствиями перенесенных инфаркта и инсульта. Его похороны состоятся 10 июля.