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Общество

08 июля 2014, 00:56

Ушел из жизни легендарный футболист "Реала" Альфредо Ди Стефано

утраты футбол Реал Альфредо Ди Стефано

Альфредо Ди Стефано. Фото: fifa.com

Почетный президент и легендарный в прошлом нападающий футбольного клуба "Реал" из Мадрида Альфредо Ди Стефано скончался на 89-ом году жизни.

В минувшую субботу Ди Стефано на одной из улиц Мадрида перенес сердечный приступ. После этого он был госпитализирован в больницу в критическом состоянии после остановки сердца и позже впал в кому. За день до этого легендарному футболисту исполнилось 88 лет.

Уроженец Аргентины Ди Стефано за свою карьеру выступал за три национальные сборные - Аргентины, Колумбии и Испании. Он был признан третьим величайшим футболистом ХХ века по версии ФИФА. Выступал за клубы "Ривер Плейт", "Уракан", "Мильонариос", "Реал" и "Эспаньол". Ди Стефано выступал за "Реал" в качестве игрока в 1953-1964 годах, а потом тренировал мадридскую команду. С 2000 года занимал пост почетного президента мадридского клуба.

За карьеру игрока на клубном уровне Ди Стефано сыграл 521 официальный матч, из них - 282 за "Реал", а также забил в них 377 голов, из них - 216 за "Реал".

В качестве футболиста был дважды чемпионом Аргентины, трижды чемпионом Колумбии и восьмикратным победителем чемпионата Испании. Ди Стефано по разу выигрывал Кубок Колумбии, Кубок Испании и Межконтинентальный кубок. Дважды он выигрывал Малый Кубок мира и пять раз побеждал в Кубке европейских чемпионов. В качестве тренера Альфредо выиграл два чемпионата Аргентины, один чемпионат Испании, один Суперкубок Испании и один Кубок обладателей кубков УЕФА.

Ди Стефано один раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины, дважды лучшим бомбардиром чемпионата Колумбии, пять раз выигрывал титул лучшего бомбардира чемпионата Испании и дважды становился лучшим бомбардиром Кубка европейских чемпионов. Дважды он выигрывал Золотой мяч, награду лучшему футболисту Европы, и четыре раза становился лучшим спортсменом Испании.

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