Скончался французский композитор-авангардист Пьер Анри

Французский композитор Пьер Анри скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По словам его помощника, Анри умер в ночь с 5 на 6 июля. Причины смерти уточняются.

Пьер Анри

– французский композитор, один из пионеров и видных представителей конкретной музыки. Это вид авангардной музыки XX века. Суть в том, что шумы и звуки, по большей части, природного происхождения, записываются на магнитофон, а затем редактируются.

Все свои произведения Анри создавал путем преобразования и монтажа звучаний, записанных на пленку. Среди самых известных его работ – балеты для труппы Мориса Бежара, в том числе "Орфей" (1958), "Путешествие" (1962), "Вариации для двери и вздоха" (1963), "Нижинский, клоун Божий" (1971).

Кроме того, композитор создал также множество фонограмм к фильмам, театральным спектаклям и художественным инсталляциям. Композиция Анри Psyché Rock стала прототипом музыкальной темы мультсериала "Футурама".

