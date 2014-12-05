Скончался режиссер "Республики ШКИД" Геннадий Полока

В Москве на 85 году жизни скончался режиссер кино, народный артист России Геннадий Полока. В числе его режиссерских работ – фильмы "Республика ШКИД", "Одиножды один", "Возвращение "Броненосца", "Око за око".

О смерти Полока сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Геннадий Полока

Родился 15 июля 1930 года. Учился в Театральном училище имени Щепкина, играл в Малом театре. В 1957 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Работал режиссером на киностудии "Мосфильм". Геннадий Полока снялся в фильмах "Принц и нищий", "Рокировка в длинную сторону", "Секундомер". С 1976 по 1980 год был худруком музыкальных фильмов творческого объединения "Экран". С 2008 года являлся секретарем Союза кинематографистов РФ.

Также Полока читал лекции в лондонском Королевском колледже искусств и проводил мастер-классы в университетах США, Канады, Германии, Мексики и Сербии.

