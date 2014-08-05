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Общество

05 августа 2014, 12:25

Умер автор "Альтиста Данилова" Владимир Орлов

утраты Альтист Данилов Владимир Орлов

Фото: M24.ru

Скончался писатель Владимир Орлов, автор знаменитого романа "Альтист Данилов", сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на его вдову.

"Владимир скончался сегодня ночью дома от продолжительной болезни", - сказала вдова писателя Лидия Орлова. Место и дата похорон пока не определена.

Владимир Орлов

Владиимир Орлоов родился 31 августа 1936 года в Москве. Учился в МГУ на факультете журналистики.

С 1965 года - член Союза писателей СССР. Профессор кафедры литературного мастерства Литературного института им. Горького.

В 1980 году написал свой самый знаменитый роман "Альтист Данилов" о фантастических приключениях останкинского демона. Через восемь лет появилось продолжение – "Аптекарь", а в 1997 - "Шеврикука, или Любовь к привидению". Эти три книги вошли в цикл "Останкинские истории".

Другие его романы: "Соленый арбуз", "После дождичка в четверг", "Происшествие в Никольском", "Бубновый валет", "Камергерский переулок", "Лягушки" и "Земля имеет форму чемодана". Помимо этого Владимир Орлов написал две пьесы в соавторстве с Коганом - "Посмотри на себя" и "Веселый маскарад".

Награжден орденом "Знак Почета". Также он стал лауреатом Премии Москвы в области литературы и искусства и Премии имени Валентина Катаева.

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