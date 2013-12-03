С актером Юрием Яковлевым прощаются в театре имени Вахтангова

В театре имени Вахтангова началось прощание с Юрием Яковлевым

Прощание с актером театра и кино, народным артистом СССР Юрием Яковлевым началось в театре имени Вахтангова днем 3 декабря. Церемония продлится порядка трех часов и завершится в 13.00. Почтить память Юрия Васильевича могут все желающие.

Гроб установили прямо на сцене, над ним висит портрет любимого актера с черной лентой. Вокруг - десятки венков от руководства страны, коллег и творческих союзов.

Добавим, что сегодня в театре Вахтангова, на сцене которого Юрий Яковлев играл без малого 60 лет, не отменены спектакли, как это обычно бывает в день прощания с актерами. 3 и 4 декабря здесь покажут спектакль "Пристань", одна из частей которого посвящена Юрию Васильевичу.

После гражданской панихиды Юрия Яковлева похоронят на Новодевичьем кладбище.

В театре имени Вахтангова проходит прощание с Юрием Яковлевым

Напомним, артист скончался в ночь на 30 ноября после продолжительной болезни.

В театре имени Вахтангова Юрий Яковлев начал играть сразу после окончания Щукинского училища. Здесь он исполнил почти 40 ролей, в числе которых – Каренин ("Живой труп", режиссер Рубен Симонов), Панталоне ("Принцесса турнадот", реж. Симонов), Антон Чехов ("Насмешливое мое счастье", реж. Александра Ремизова), Николай I ("Шаги командора", реж. Ремизова), Ашиль ("Чудо Святого Антония", реж. Петр Фоменко).

Первой большой ролью в кино стала работа в фильме "Идиот" (1958 год) режиссера Ивана Пырьева, где Юрий Яковлев сыграл князя Мышкина. Далее последовали блистательные роли в лентах "Гусарская баллада" (поручик Ржевский), "Иван Васильевич меняет профессию" (Иван Бунша, Иван Грозный), "Ирония судьбы, или С легким паром!" (Ипполит Георгиевич).