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Общество

03 сентября 2014, 12:18

В Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом вспомнят жертв Беслана

утраты культура теракты жертвы трагедии социальная сфера Дни памяти День солидарности в борьбе с терроризмом

В День солидарности в борьбе с терроризмом пройдут памятные акции

3 сентября, в Международный День солидарности в борьбе с терроризмом, в столице пройдут памятные акции. Москвичи вспомнят жертв Беслана, а также тех терактов, которые унесли жизни людей в столице, сообщает пресс-служба городского комитета общественных связей.

Траурные митинги в 15.00 начнутся в тех местах, где в разные годы произошли террористические акты:

Ссылки по теме

  • на улице Гурьянова возле памятного знака на месте взорванного дома № 19 (8 сентября 1999 года)
  • на Каширском шоссе на месте взорванного дома № 6, корпус 3 (13 сентября 1999 года)
  • в переходе станции метро "Пушкинская" (8 августа 2000 года)
  • на площади перед Театральным центром на Дубровке, улица Мельникова, дом 7 (с 23 по 26 октября 2002 года)
  • на Волоколамском шоссе возле памятного знака на месте взрыва на аэродроме "Тушино" (5 июля 2003 года)
  • возле станции метро "Автозаводская" (6 февраля 2004 года)
  • на Проспекте Мира на месте взрыва у станции метро "Рижская" (31 августа 2004 года)
  • в вестибюле станции метро "Парк культуры" (29 марта 2010 года)
  • в вестибюле станции метро "Лубянка" (29 марта 2010 года)
  • в здании аэропорта "Домодедово" (24 января 2011 года)

С официальным обращением против терроризма выступят представители общественных организаций Москвы. Завершатся акции памяти минутой молчания.

Участники траурных митингов вспомнят и жертв трагедии в Беслане. В этом году исполнилось 10 лет с того дня, когда террористы захватили заложников в бесланской школе № 1. В память о трагедии в Отрадном состоится акция "Свечи Беслана".

Как ранее сообщал M24.ru, в День солидарности в борьбе с терроризмом в городе также пройдет благотворительная акция "Дети за мир!". В память о жертвах террора в небо на открытой площадке рядом с кинотеатром "Ленинград" в Северном округе запустят три сотни белых шаров.

Дата 3 сентября в России стала Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. В течение трех дней удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли более 300 человек, в том числе 186 детей. Все террористы, за исключением одного, были уничтожены, а последний получил пожизненный срок.

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