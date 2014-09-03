В Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом вспомнят жертв Беслана

В День солидарности в борьбе с терроризмом пройдут памятные акции

3 сентября, в Международный День солидарности в борьбе с терроризмом, в столице пройдут памятные акции. Москвичи вспомнят жертв Беслана, а также тех терактов, которые унесли жизни людей в столице, сообщает пресс-служба городского комитета общественных связей.

Траурные митинги в 15.00 начнутся в тех местах, где в разные годы произошли террористические акты:

на улице Гурьянова возле памятного знака на месте взорванного дома № 19 (8 сентября 1999 года)

на Каширском шоссе на месте взорванного дома № 6, корпус 3 (13 сентября 1999 года)

в переходе станции метро "Пушкинская" (8 августа 2000 года)

на площади перед Театральным центром на Дубровке, улица Мельникова, дом 7 (с 23 по 26 октября 2002 года)

на Волоколамском шоссе возле памятного знака на месте взрыва на аэродроме "Тушино" (5 июля 2003 года)

возле станции метро "Автозаводская" (6 февраля 2004 года)

на Проспекте Мира на месте взрыва у станции метро "Рижская" (31 августа 2004 года)

в вестибюле станции метро "Парк культуры" (29 марта 2010 года)

в вестибюле станции метро "Лубянка" (29 марта 2010 года)

в здании аэропорта "Домодедово" (24 января 2011 года)

С официальным обращением против терроризма выступят представители общественных организаций Москвы. Завершатся акции памяти минутой молчания.

Участники траурных митингов вспомнят и жертв трагедии в Беслане. В этом году исполнилось 10 лет с того дня, когда террористы захватили заложников в бесланской школе № 1. В память о трагедии в Отрадном состоится акция "Свечи Беслана".

Как ранее сообщал M24.ru, в День солидарности в борьбе с терроризмом в городе также пройдет благотворительная акция "Дети за мир!". В память о жертвах террора в небо на открытой площадке рядом с кинотеатром "Ленинград" в Северном округе запустят три сотни белых шаров.

Дата 3 сентября в России стала Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. В течение трех дней удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли более 300 человек, в том числе 186 детей. Все террористы, за исключением одного, были уничтожены, а последний получил пожизненный срок.