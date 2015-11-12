Участок под памятник князю Владимиру передали в ведение Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Участок на Боровицкой площади, где возведут памятник князю Владимиру, передали в ведение столичного правительства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в департаменте городского имущества.

"Земельный участок на Боровицкой площади, на котором планируется установить памятник князю Владимиру, передали из ведения Росимущества властям Москвы. Департамент подтверждает эту информацию", – цитирует агентство своего собеседника.

Напомним, в начале ноября на Боровицком холме рядом с Манежной площадью заложили первый камень на месте будущего памятника. В мероприятии приняли участие патриарх Кирилл, Сергей Собянин и председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры Владимир Мединский.

Заложенный камень был доставлен из крымского Херсонеса. Там, по историческим свидетельствам, состоялось крещение князя Владимира в 988 году. Автором памятника является народный художник России, скульптор Салават Щербаков.

Одновременно с установкой памятника князю Владимиру, которое начнется в 2016 году, будет проведено комплексное благоустройство Боровицкой площади как открытого общественного пространства, связанного пешеходными маршрутами с Александровским садом и набережной Москвы-реки.