Автовладельцы смогут отказаться от допстраховки к ОСАГО

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Автовладельцы теперь могут без штрафных санкций отказаться от необязательных страховых продуктов, продаваемых вместе с ОСАГО. Соответствующие изменения утвердил Центробанк, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Напомним, что на минувшей неделе президиум РСА утвердил введение "периода охлаждения" по добровольным страховым продуктам, продаваемым вместе с ОСАГО. После согласования с Центробанком изменения вступили в силу.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, "период охлаждения" действует для договоров со сроком действия не менее 30 календарных дней. Расторгнуть договор добровольного страхования можно, если по нему не происходило страховых случаев. Если эти условия соблюдены, премия будет возвращаться в полном объеме в течение десяти дней с момента отказа автовладельца от добровольной страховки.

"Возможность отказа теперь будет прописываться в договорах по добровольным видам страхования, оформляемых при покупке полиса ОСАГО. Соответствующие изменения уже внесены в правила профессиональной деятельности союза", – цитирует Юргенса пресс-служба.

Президент РСА подчеркнул, что проблема навязывания услуг практически ушла в прошлое, поскольку причиной ее возникновения была несбалансированность тарифа ОСАГО.

"Уже сейчас мы отмечаем резкое снижение числа жалоб на навязывание допуслуг при продаже ОСАГО – скорректированный тариф отрегулировал ситуацию, новые правила профдеятельности закрепили результат", – сказал он.