Последствия взрыва в ЮВАО оценили для трех квартир в 121 тысячу рублей

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Общая сумма ущерба, нанесенного владельцам трех квартир в доме на 2-й Кабельной улице, где 10 марта взорвался газ, составила 121 тысячу рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "ВТБ Страхование".

Всего в компанию заявили хозяева девяти квартир, из них предварительную оценку провели в трех. Кроме того, после осмотра семи квартир эксперты страховой компании не зафиксировали ущерб. По данным ВТБ, еще 11 квартир находятся "в работе", но туда специалисты пока не смогли попасть.

Напомним, вечером 10 марта в квартире на восьмом этаже в доме № 6/2 по 2-й Кабельной улице произошел взрыв, перешедший в пожар. Пострадали 14 человек, один из них скончался. Были госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей.

По предварительным данным, причиной взрыва послужило нарушение правил обращения с открытым огнем при проведении строительно-монтажных работ.

Ранее сообщалось, что муниципальные квартиры, пострадавшие в результате взрыва, отремонтируют за счет города. Общедомовые разрушения будет ликвидировать ГБУ "Жилищник" района Лефортово.