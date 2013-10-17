Завершена реставрация усадьбы Всеволжских в центре Москвы

Завершена реставрация усадьбы Всеволожских в центре Москвы

Завершена реставрация старинного особняка постройки конца XVIII века – усадьбы Всеволжских. Реставрационные работы велись в течение 10 лет, передает телеканал "Москва 24".

Усадьбу восстановили за счет частных инвесторов, на это ушло около 150 миллионов рублей. Представители компании, которая владеет зданием на улице Фрунзе, говорят, что самым сложным в реставрационных работах было воссоздание деталей постройки.

Внутреннее убранство дома после реставрации подчеркнуто скромное. Деревянные стены покрыты штукатуркой, из украшений - керамический камин.

Теперь усадьба превратится в Дом приемов. Для деловых встреч, презентаций и выставок ее откроют уже в ближайшее время.

Добавим, что обновленную усадьбу номинировали на конкурс "Московская реставрация".

Прежде особняк принадлежал богатому княжескому роду потомков Владимира Великого. Здание пережило несколько реконструкций, в том числе после пожара 1812 года.