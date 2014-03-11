Форма поиска по сайту

11 марта 2014, 14:20

Культура

"Дом со львами" и Азовско-Донской банк признают памятниками культуры

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти подготовили постановление о включении в реестр объектов культурного наследия еще 20 исторических зданий в Москве.

Соответствующий документ размещен на сайте департамента культурного наследия столицы.

Ранее признать эти здания объектами культурного наследия рекомендовала комиссия по осуществлению градостроительной деятельности в историческом центре столицы под председательством заместителя мэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

Памятниками архитектуры планируется признать:

  • "Торговый дом - Коммерческий банк "Юнкер и Ко", 1876 год, архитектор Кампиони, 1900 - 1908 года, архитектор Эрихсон, 1913 - 1915 года, архитектор Ерамишанцев" по адресу улица Кузнецкий Мост, дом 16/5;

    • Дом банка и торгового дома "Юнкер и Ко"

    Дом банка и торгового дома "Юнкер и Ко" был построен в центре Москвы в 1876 году по проекту архитектора Кампиони. В 1878 году здание приобрел торговый дом "Юнкер". В дальнейшем здесь разместилась банкирская контора Юнкера.

    В 1900-1908 годах по заказу банка архитектор Эрихсон перестроил здание в стиле раннего московского модерна. Дом стал первой постройкой известного архитектора в этом стиле.

    В 1913-1915 годах архитектором Ерамишанцевым, при участии братьев Весниных фасад здания преобразили в неоклассических формах. В разное время здесь размещались Московский промышленный банк, Банк внешней торговли, Главлегмаш и другие ведомства.

    В настоящее время здесь размещается Центральный аппарат Федеральной службы судебных приставов.

  • Дом деревянный, конец XIX - начало XX века, по адресу 2-й Вышеславцев переулок, дом 3;
  • Доходный дом Микини, 1901 год, по адресу Армянский переулок, дом 1/8, строение 1. Здание было построено по проекту архитектора Властова. Здесь в 1908-1911 годах жил выдающийся русский философ Н.А.Бердяев;
  • "Городская усадьба Лепешкиной, 1884 года, архитектор Фрейденберг, по адресу улица Знаменка, дом 10, строение 1;

    • Усадьба Лепешкиной. Фото: intomoscow.ru

  • "Санкт-Петербургский международный коммерческий банк, 1910 - 1911 годов, архитектор Эрихсон" по адресу улица Ильинка, дом 9, строение 1;
  • "Братское захоронение членов экипажа дирижабля "СССР В-10", погибших 6 августа 1938 года: Оппман Евгений, командир корабля; Василевский Михаил, помощник командира; Крестов Леонтий, ведущий инженер, пилот; Никитин Сергей, пилот; Платонов Василий, корабельный инженер; Жеглов Иосиф, старший бортмеханик; Сидоров Владимир, бортрадист" по адресу Лужнецкий проезд, дом 2, Новодевичье кладбище, колумбарий, секция № 4;
  • "Храм во имя иконы Казанской Божьей Матери с новой трапезной, 1904 - 1906 годов, архитектор Виноградов, 1920 - 1970-е года, 2000-е года" по адресу улица Рождественка, дом 20/8, строение 6;
  • "Жилой дом, 1947 года, архитектор Смирнов", по адресу Ермолаевский переулок, дом 13, строение 4;

    • "Дом со львами"

  • "Жилой дом Генерального штаба Вооруженных сил СССР", так называемый "Дом со львами", 1945 года постройки, архитекторы Дзисько, Гайгаров по адресу Ермолаевский переулок, дом 9;

    • Дом со львами

    Дом со львами в Ермолаевском переулке был построен в 1945 году как резиденция для высших военачальников СССР по проекту архитекторов Дзисько и Гайгарова. Здание украшено восемью колоннами коринфского ордера и каменными львами.

  • Главный дом городской усадьбы Морозовых, конец XVIII - XIX веков, по адресу Николоямская улица, дом 47
  • "Жилой дом Баулина (в основе палаты XVIII века), 1820-е годы, 1880-е годы, архитектор Струков", по адресу улица Николоямская, дом 52;
  • "Доходный дом Заварской, 1912 год, архитекторы Кондратенко, Дорошенко", по адресу Потаповский переулок, дом 12;
  • "Доходный дом Мишина, 1869 года, 1902-1903 годов, архитектор Барютин", по адресу Мясницкая улица, дом 18, строение 1;
  • "Азовско-Донской банк, 1880-е года, 1912 - 1914 года, архитектор Зелигсон" по адресу улица Ильинка, дом 9, строение 1;

    • Азовско-Донской банк. Фото: intomoscow.ru

  • "Садовый павильон с садом, 1911 года, архитектор Буров", по адресу переулок Сивцев Вражек, дом 42, строение 5;
  • "Доходный дом Петровской, 1911-1913 года, архитектор Челищев, надстроен в 1940-е годы", по адресу переулок Сивцев Вражек, дом 44/28. Здесь проживал архитектор Челищев, квартиру Изрядновой в 1920-е годы посещал поэт Сергей Есенин;

  • "Доходный дом Сидамон-Эристова, 1912 год, архитектор Величкин", по адресу улица Малая Бронная, дом 31/13. Здесь жили видные советские военачальники;
  • "Общежитие Московского авиационного института, 1930 года, архитектор Колли, гражданский инженер Кондаков", по адресу улица Панфилова, дом 20, строение 1;
  • "Жилой дом, 1936 год, архитектор Владимиров", по адресу Малый Патриарший переулок, дом 5, строение 1. Здесь жил авиаконструктор Поликарпов;
  • "Ансамбль жилых домов, середина XIX века, архитектор Белоярцев, 1930-1940 года, архитектор Булгаков" по адресу проспект Мира, дом 7, строение 1, дом 9, строение 1, дом 11;
  • "Городская усадьба Шубиных - Сытенко - Владимирова, XIX век - начало ХХ века, архитекторы Жаров, Карнеев", по адресу улица Малая Дмитровка, дом 12, строение 1-3. Здесь в 1833-1834 годах жил декабрист Орлов, у которого бывали Пушкин и Баратынский. В 1855-1860 года располагалась "Рисовальная школа", вошедшая впоследствии в Строгановское училище. Здесь в 1899 году жил Чехов

