"Дом со львами" и Азовско-Донской банк признают памятниками культуры

Дом банка и торгового дома "Юнкер и Ко"

Дом банка и торгового дома "Юнкер и Ко" был построен в центре Москвы в 1876 году по проекту архитектора Кампиони. В 1878 году здание приобрел торговый дом "Юнкер". В дальнейшем здесь разместилась банкирская контора Юнкера.

В 1900-1908 годах по заказу банка архитектор Эрихсон перестроил здание в стиле раннего московского модерна. Дом стал первой постройкой известного архитектора в этом стиле.

В 1913-1915 годах архитектором Ерамишанцевым, при участии братьев Весниных фасад здания преобразили в неоклассических формах. В разное время здесь размещались Московский промышленный банк, Банк внешней торговли, Главлегмаш и другие ведомства.

В настоящее время здесь размещается Центральный аппарат Федеральной службы судебных приставов.