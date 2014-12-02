Усадьбу XVIII века на Старой Басманной улице отреставрируют

Фото: invest.mos.ru

Столичные власти отреставрируют старинную усадьбу в центре Москвы, сообщает пресс-служба Москомстроинвеста.

Здание площадью более 734 квадратных метров расположено на Старой Басманной улице и является усадьбой XVIII—XIX веков. Двухэтажное здание возвели в 1902 году при Тимофее Кудрявцеве. Флигель построен в 1902 году российским архитектором польского происхождения Петром Микини.

До революционных событий в этом доме размещалась частная прогимназия для девушек под руководством Е.Б. Гронской. Одной из преподавательниц учебного заведения была старшая сестра поэтессы Марины Цветаевой - Валерия.

История главного усадебного дома связана с жизнью известного архитектора Николая Яковлевича Колли. Интересно, что еще до октябрьских событий 1917 года его родственники, владельцы Торгового дома "А. Колли", арендовали на этой территории складские помещения для хранения шерсти.

Ранее M24.ru сообщало, что власти отреставрируют дом архитектурной школы М.Ф. Казакова в Малом Златоустинском переулке. Кроме того, будет реконструировано здание судебно-медицинской экспертизы в Хохловском переулке.

Отметим, Сергей Собянин заявил, что за пять лет количество аварийных исторических памятников в столице сократилось почти на треть – с 1325 до 849. Он также сказал, что в 2014 году проводятся работы по сохранению 409 объектов.

Напомним, на реставрацию объектов культурного наследия столичные власти выделили в этом году 7,8 миллиардов рублей.

Отреставрированы будут, в том числе, дом Тургенева на Остоженке, кинотеатр "Художественный", историческое здание ресторана "Эрмитаж" (театра "Школа современной пьесы"). Работы также будут проведены в девяти столичных храмах и церквях - на эти цели религиозным организациям город выделил 150 миллионов рублей.