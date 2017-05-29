Число жертв урагана в столице достигло семи человек

Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших из-за урагана

Семь человек погибли при урагане в столице и около 70 пострадали, передает ТАСС.

В частности, от упавшего дерева на ВДНХ погибла девушка, две женщины скончались при падении деревьев на Преображенской улице и в Измайловском районе, а на Ломоносовском проспекте дерево упало на мужчину. Кроме того, насмерть придавило человека в районе площади Джавахарлала Неру, а на Кировоградской улице ураган вырвал остановку и отбросил ее на прохожих, один человек погиб.

Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте выразил соболезнования семьям жертв урагана и отметил, что столичные власти принимают меры по ликвидации последствий ЧП.

В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 мая 2017 г.

Разрушительный ураган повалил несколько сотен деревьев. Принимаем необходимые меры по ликвидации последствий стихии — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 мая 2017 г.