Число жертв урагана в столице достигло семи человек

Семь человек погибли при урагане в столице и около 70 пострадали, передает ТАСС.
В частности, от упавшего дерева на ВДНХ погибла девушка, две женщины скончались при падении деревьев на Преображенской улице и в Измайловском районе, а на Ломоносовском проспекте дерево упало на мужчину. Кроме того, насмерть придавило человека в районе площади Джавахарлала Неру, а на Кировоградской улице ураган вырвал остановку и отбросил ее на прохожих, один человек погиб.
Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте выразил соболезнования семьям жертв урагана и отметил, что столичные власти принимают меры по ликвидации последствий ЧП.
В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 мая 2017 г.
Разрушительный ураган повалил несколько сотен деревьев. Принимаем необходимые меры по ликвидации последствий стихии— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 мая 2017 г.
Также ураган помешал работе наземного транспорта: в частности, на Филевской линии на пути упало дерево, из-за ЧП для входа пассажиров были закрыты станции "Филевский парк" и "Пионерская". Кроме того, дерево упало рядом со станцией МЦК Серебряный бор, в результате чего остановился опоезд, следующий по часовой стрелке. В результате поезда по часовой стрелке ходили без остановок на Балтийской и Коптево.
Как правильно вести себя в шторм и как обезопасить себя от последствий резких погодных изменений – читайте в материале m24.ru.