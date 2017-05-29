Форма поиска по сайту

29 мая 2017, 17:10

Экология

Число жертв урагана в столице достигло семи человек

Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших из-за урагана

Семь человек погибли при урагане в столице и около 70 пострадали, передает ТАСС.

В частности, от упавшего дерева на ВДНХ погибла девушка, две женщины скончались при падении деревьев на Преображенской улице и в Измайловском районе, а на Ломоносовском проспекте дерево упало на мужчину. Кроме того, насмерть придавило человека в районе площади Джавахарлала Неру, а на Кировоградской улице ураган вырвал остановку и отбросил ее на прохожих, один человек погиб.

Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте выразил соболезнования семьям жертв урагана и отметил, что столичные власти принимают меры по ликвидации последствий ЧП.

Днем 29 мая в столице прошел ураган, о непогоде предупреждали экстренные службы. Сильный ветер валил деревья и куски крыш со зданий. Из-за непогоды сотрудников МОЭСК перевели на усиленный режим работы – на борьбу с возможными последствиями стихии было мобилизовано более 430 бригад.

Также ураган помешал работе наземного транспорта: в частности, на Филевской линии на пути упало дерево, из-за ЧП для входа пассажиров были закрыты станции "Филевский парк" и "Пионерская". Кроме того, дерево упало рядом со станцией МЦК Серебряный бор, в результате чего остановился опоезд, следующий по часовой стрелке. В результате поезда по часовой стрелке ходили без остановок на Балтийской и Коптево.

Как правильно вести себя в шторм и как обезопасить себя от последствий резких погодных изменений – читайте в материале m24.ru.

Сюжет: Ураган в Москве 29 мая и его последствия
ураганы пострадавшие погибшие чп

