07 октября 2016, 03:51

Экология

Число жертв урагана "Мэттью" на Гаити превысило 330 человек

Число погибших в результате прохождения над Гаити урагана "Мэтью" превысило 330 человек, сообщает ТАСС.

Ураган обрушился на Гаити со скоростью 230 километров в час, снося жилые строения, вырывая с корнем деревья, затапливая дороги и селения. Сильнее всего пострадал юго-запад страны, который оказался изолирован от внешнего мира.

Власти гражданской авиации сообщили о 3214 жилищах, разрушенных на юге. Десятки человек погибли в приморском городе, который был почти полностью разрушен. По меньшей мере, 350 тысяч человек нуждаются в помощи после прохождения циклона.

До этого последний ураган четвертой категории мощности прошел по Гаити в 1963 году и унес жизни около 8 тысяч человек

ураганы пострадавшие чп жизнь в мире Гаити

