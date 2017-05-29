МЧС открыло горячую линию после урагана в столице

МЧС открыло горячую линию в связи с ураганом, который прошел в столичном регионе и ЦФО. Горожане могут обращаться по телефону: 8-800-775-17-17, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что из-за стихии пострадали почти 140 человек, а погибли – 11. Еще пять раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

Сергей Собянин сообщил, что семьям погибших и пострадавшим из-за бури выплатят компенсации. Решение об этом будет принято на заседании правительства города 30 мая.

Жители города в течение всего дня публиковали фотографии разрушений, которые вызывал ураган. Пострадали деревья, дорожные знаки, фасады и крыши домов. Стихийное бедствие осложнило дорожное движение.

Как вести себя во время шторма и что делать, если из-за урагана пострадал ваш автомобиль, читайте в текстах m24.ru.