Власти Москвы начали выплаты семьям погибших и пострадавшим при урагане

Столичные власти начали выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате урагана, прошедшего в столице 29 мая, сообщает Агентство "Москва".
Как пояснили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы, горожане уже начали приходить в здание ведомства по адресу: улица Новая Басманная, дом № 10, строение 1.
Вопросы об оформлении заявлений на компенсации можно задать по телефонам горячей линии: 8 (495) 623-20-05; 8 (495) 625-58-75; 8 (495) 623-20-15.
За каждого погибшего проживающие в столице семьи получат по одному миллиону рублей. Москвичи, пострадавшие и госпитализированные в стационары – по 500 тысяч рублей. Получившие амбулаторную помощь пострадавшие – по 100 тысяч рублей.
Ураган прошел в столице 29 мая. Буря была признана самой разрушительной за последние 100 лет. В столичном регионе погибли 15 человек, из них десять – в Москве, еще пять – в Подмосковье. В общей сложности пострадали около 200 человек.
Москвичи опубликовали в социальных сетях множество снимков и видеороликов с последствиями прошедшей бури. Ураган ломал строительные конструкции, деревья, вырывал дорожные знаки и даже срывал обшивку зданий.
