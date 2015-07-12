Форма поиска по сайту

12 июля 2015, 12:40

Происшествия

В центре столицы дерево упало на проезжую часть и оборвало провода

Фото: ТАСС/Павел Комаров

В центре Москвы дерево упало на проезжую часть и оборвало провода, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС России.

Аавария произошла в 11.40 на улице Верхняя Красносельская. На месте работают спасательные бригады.

Напомним, в воскресенье весь день в столице будет пасмурно. С утра пошел дождь, и как полагают специалисты, осадки в городе будут продолжаться до вечера, возможны грозы. Скорость западного ветра составит 8 метров в секунду. Температура воздуха - опять ниже климатической нормы. Будет еще прохладней, чем накануне. Воздух в столице днем прогреется лишь до 17 градусов тепла. А к ночи похолодает до 10 градусов.

