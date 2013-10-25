Что такое русский космизм

Фото: ИТАР-ТАСС

Возможность узнать, что означает словосочетание "русский космизм", появится у слушателей лекции, которая пройдет в субботу, 26 октября, в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Онлайн-трансляцию занятия "Русский космизм: идея расселения человечества в космическом пространстве", которое пройдет в рамках проекта "Университетские субботы", проведет сетевое издание M24.ru.

Профессор и доктор философских наук Ольга Гаранина расскажет старшеклассникам и их родителям о том, насколько правдоподобна идея расселения людей в космическом пространстве и удастся ли кому-нибудь воплотить ее в жизнь в ближайшее время.

Начало трансляции – в 10.00.

Трансляция завершена.