31 марта 2014, 19:47

Город

В Москве разработали новый дизайн для уличных часов

Фото: artlebedev.ru

"Студия Артемия Лебедева" разработала дизайн электронных часов, которые в ближайшее время появиться на улицах столицы, сообщает официальный сайт студии.

В общей сложности разработчики создали шесть видов так называемых "Циферблатусов" с разными функциями и возможностями. Для каждого из них предусмотрено свое место установки: вокзалы, парки, деловые центры, остановки общественного транспорта или пешеходные зоны.

Кроме того, некоторые модели "Циферблатусов" обладают барометром и светодиодным дисплеем.

улицы дворы часы студия Артемия Лебедева дизайны

