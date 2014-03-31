В Москве разработали новый дизайн для уличных часов

Фото: artlebedev.ru

"Студия Артемия Лебедева" разработала дизайн электронных часов, которые в ближайшее время появиться на улицах столицы, сообщает официальный сайт студии.

В общей сложности разработчики создали шесть видов так называемых "Циферблатусов" с разными функциями и возможностями. Для каждого из них предусмотрено свое место установки: вокзалы, парки, деловые центры, остановки общественного транспорта или пешеходные зоны.

Кроме того, некоторые модели "Циферблатусов" обладают барометром и светодиодным дисплеем.