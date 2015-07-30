Депутаты предлагают поставить памятник Дзержинскому в Балашихе

Фото: ТАСС/Сергеев-Васильев А.

Памятник Дзержинскому можно установить не на Лубянской площади, а в Балашихе или возле Павелецкого вокзала, считает депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Если не на Лубянке, то можно поставить памятник в другом месте. Например, есть академия ФСБ, есть Павелецкий вокзал, где Дзержинский провел огромную работу и собирал беспризорных мальчишек, есть Балашиха, где располагается дивизия имени Дзержинского", – приводит слова Герасимова ТАСС.

Это предложение также поддержал секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Сергей Неверов. "Мы не против памятника, но необходимо подумать о том, что он может быть расположен и в другом месте", – подчеркнул он.

В свою очередь секретарь московского отделения партии Николай Гончар считает, что нельзя торопиться с решением вопроса о внешнем облике Лубянской площади. "Надо взвесить все за и против и дать возможность высказаться самим москвичам, прежде чем будет принято окончательное решение", – отметил он.

В конце июня Мосгоризбирком зарегистрировал инициативную группу КПРФ по референдуму о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. За месяц коммунисты собрали более 150 тысяч подписей при необходимых 146 тысячах, однако подавать их в ЦИК пока не будут, так как референдум может обойтись почти в 150 миллионов рублей из бюджета.

При этом коммунисты направили письмо в комиссию по монументальному искусству с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении Дзержинского без референдума. Спикер столичного парламента Алексей Шапошников заявил, что оно будет рассмотрено.

Ранее m24.ru сообщало, что вместо памятника Дзержинскому на Лубянку предлагали вернуть бронзовый фонтан скульптора Ивана Витали, который до 1934 года стоял на площади. Фонтан демонтировали в 1934 году и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада. Там сейчас размещается президиум Российской академии наук. Фонтан стоит в этом месте до сих пор, но не работает.