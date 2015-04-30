Темой праздничного оформления города к 9 мая станет победа мира

Фото: M24.ru

Темой праздничного оформления Москвы к 9 мая станет победа мира. Об этом на совещании в столичном правительстве сообщил глава департамента СМИ и рекламы Иван Шубин.

Он отметил, что эта смысловая концепция прослеживается как в главном логотипе, так и во всей символике праздника. Ранее M24.ru сообщало, что основными мотивами оформления станут белый голубь и георгиевская ленточка.

Ко Дню Победы город украсят плакатами, флагами и материалами проекта "Имена Победы", "Москва – город-герой" и "Бессмертный полк". В метро появятся 100 тематических эскалаторных щитов и более 300 информационных панелей. Кроме того, на шести столичных зданиях включат медиафасады. По вечерам город будет освещать праздничная иллюминация.

С 7 мая в Москве появятся медиазоны, которые станут дополнительными площадками акций "Ура Победе" и "Бессмертный полк". На ВДНХ разместится медиакуб, который будет транслировать ежедневно более 40 сеансов фильма о столице.

Специальную праздничную программу подготовил и оргкомитет фестиваля "Круг света". 9 мая на фасаде здания Белорусского вокзала пройдет световое шоу "Поезд Победы", а на прилегающей площади – концертная программа. У Театра Российской армии 8, 9 и 10 мая зрители увидят визуально-музыкальные шоу "Театр во время войны" и "Путь солдата".

Кульминацией праздничных дней с 7 по 10 мая станет уникальный визуальный проект "Вахта Памяти", подготовленный совместно с Московской военной комендатурой и Московским салютным гарнизоном, на Кремлевской, Софийской, Лужнецкой набережных и Поклонной горе.

9 мая на пяти медиазонах, четырех медиафасадах и медиакубе состоится прямая трансляция парада Победы на Красной площади, минуты молчания, а также видео парада Победы 1945 года.

Более 70 тысяч гостей медиазон получат памятные аудиокниги о Великой Отечественной войне и диски с фронтовой музыкой. Все желающие с помощью волонтеров смогут составить индивидуальный маршрут посещения городских мероприятий и получить карту праздничных программ.

К празднованию Первомая город также подготовил специальное оформление. На фасадах дома 5 на Красной площади, ГУМа, Мавзолея, а также в районе Лобного места установят баннерные конструкции общей площадью более семи тысяч квадратных метров. На Красной площади в первый майский день пройдет традиционное шествие профсоюзов и трудовых коллективов.