Более 500 фонтанов запустили в столице

В Москве открылся сезон фонтанов

В среду, 30 апреля, в Москве открылся сезон фонтанов. В мероприятии на Манежной площади принял участие Сергей Собянин.

"По традиции мы в один день открываем 560 фонтанов в городе, и я надеюсь, что все они будут работать бесперебойно", - отметил мэр Москвы.

Первым был запущен фонтан "Гейзер" на Манежной площади, в чаше которого находится скульптура "Времена года", изображающая четырех коней. Кроме того, здесь начали работать фонтаны "Улитка", "Грот", "Завеса", "Водопад", "Купола", "Каскад", "Часы Мира".

Всего в центре города запустили 45 фонтанов, среди которых "Принцесса Турандот" на Арбате, "Поющий журавль" на Чистопрудном бульваре, "Адам и Ева" у станции метро "Новокузнецкая", "Пушкинский" на Пушкинской площади, "Советский" на Тверской площади, "Тетральный" у Большого театра и другие.

Кроме того, были запущены 3 фонтана во дворах в центре столицы: по улице Долгоруковской, 5, улице Садово-Кудринской, 8 и улице Донской, 48.

Напомним, 11 апреля в тестовом режиме начали работать фонтаны на ВВЦ.

Все фонтаны столицы будут работать ежедневно с 8.00 до 23.00, а по праздникам и выходным - до полуночи. Некоторые комплексы, например, на Поклонной горе и Манежной площади, будут работать круглосуточно.