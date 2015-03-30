Цветы на месте убийства Бориса Немцова убирать не будут

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Цветы на Большом Москворецком мосту, где застрелили Бориса Немцова, убирать не будут, сообщил M24.ru руководитель ГБУ "Гормост" Юрий Иванков.

Как отметил глава предприятия, его сотрудники убирают только завядшие экземпляры. В то же время Иванков отметил, что Большой Москворецкий мост – памятник культурного наследия, и самовольное размещение на нем атрибутики запрещено.

Руководитель ГБУ "Гормост" добавил, что там появляются не только цветы, но и надписи, нанесенные с помощью баллончиков с красками.

Ранее появилась информация, что с места убийства политика убрали все цветы, лампады и фотографии, принесенные горожанами.

Кроме того, около недели назад в социальных сетях сообщили о том, что несколько неизвестных сломали памятную табличку на месте преступления и наклеили надписи на портреты покойного.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными. 3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Убийство вызвало большой общественный резонанс, к расследованию подключились лучшие криминалисты Следственного комитета России. Отрабатываются различные версии случившегося, одной из которых является убийство на почве религиозной или другой ненависти.