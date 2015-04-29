Для "стоячих" летних кафе разработают единый стандарт к 2016 году

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Москомархитектура начала разработку стандарта для "стоячих" летних кафе, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Москомархитектура готовит техническую часть стандарта для сезонных "стоячих" кафе. Есть пешеходные улицы и территории, где ширина тротуара составляет не более трех метров, где нельзя обустроить летние веранды. Соответственно, там можно разместить только какой-нибудь столик, чтобы посетители могли выйти из кафе, постоять. И эти объекты могут не попасть под запрет на курение", – приводит слова Немерюка Агентство "Москва".

Он также напомнил, что со следующего года все летние кафе будут работать по единым стандартам размещения и требованиям к внешнему виду. При этом индивидуальные проекты будет рассматривать специальная комиссия Архитектурного совета Москвы, председателем которой является главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Новые требования к летним кафе

При рассмотрении комиссия будет учитывать архитектурно-художественного решения кафе с учетом стилистики окружающей застройки, его функционального назначения, а также качества дизайнерского решения.

Кроме того, Алексей Немерюк отметил, что большая часть из почти двух тысяч летних кафе в столице уже установлена с учетом новых требований к их размещению.

"Всего на территории города установят более 1,9 тысячи объектов. В этом году мы постарались еще больше упростить процедуру согласования размещения летних веранд, почти в два раза сократились сроки на рассмотрение заявок. Мы разрешаем теперь размещать объекты, например, на поверхности газонов, этого раньше не было", – рассказал глава департамента торговли и услуг.

Ранее M24.ru сообщало, что в Москве в этом сезоне появится до 200 "стоячих" летних кафе. Они будут представлять собой столики без стульев. "Стоячие" кафе разместятся в центре столицы на тротуарах шириной менее трех метров. Для таких узких мест будут разработаны нестандартные архитектурные решения.

"Стоячие" кафе появятся на тротуарах шириной менее трех метров. Для размещения столиков в таких узких местах планируется разработать, как минимум, шесть нестандартных архитектурных решений, в том числе кафе без "посадочных мест". Для каждого проекта будет предложено еще не менее трех колористических решений.

Все дизайнерские эскизы смоделируют в 3D-формате. На разработку проектов может быть потрачено до 40 млн рублей.